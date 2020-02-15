Култхард: не думаю, что у Алонсо есть варианты для возвращения в Формулу-1 в 2021 году
Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард считает, что двукратному чемпиону мира Фернандо Алонсо не удастся вернуться в «Королевские гонки» в 2021 году.
«Знаю, что он хочет вернуться, но не думаю, что у него есть варианты. Не думаю, что «Мерседес» нуждается в нём. Не думаю, что он нужен «Феррари». То же самое касается и «Ред Булл». Куда он пойдёт? Вернётся в «Макларен»?
Фернандо Алонсо — один из самых талантливых гонщиков в истории Формулы-1. Действительно талантливый, как Михаэль Шумахер, Льюис Хэмилтон или Айртон Сенна. Все болиды, которые он пилотировал, были быстрыми в его руках. Но у каждого наступает такой момент. Возможно, он настал и для него», — приводит слова Дэвида Култхарда GrandPrix247.
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