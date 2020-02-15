Хэмилтон: не думаю, что в топ-командах состоятся большие переходы

Шестикратный чемпиона мира, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что, невзирая на завершение контрактов в 2020 году у многих топ-пилотов, болельщикам не стоит ждать громких переходов в составах топ-команд. Тем самым, британец снова намекнул, что не намерен покидать «Мерседес» ради «Феррари».

«Скорее всего, в составах топ-команд не будет больших переходов и большого движения. Не думаю, что нас ждут большие перестановки. Полагаю, нужно привыкать к тому, что есть сейчас. Что касается Феттеля, то я не знаю о его планах на будущее», — приводит слова британца Crash.

Контракт Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом» также заканчивается в 2020 году. По сведениям СМИ, для подписания нового соглашения, британец требует значительной прибавки к зарплате.