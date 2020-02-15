Квят поделился впечатлениями от обкатки болида «Альфа Таури»

Сегодня, 15 февраля, на автодроме в Мизано команда Формулы-1 «Альфа Таури» провела обкатку новой машины. Российский пилот Даниил Квят поработал за рулём нового болида и поделился первыми впечатлениями.

«Было круто впервые вывести «Альфа Таури» на трассу. Теперь мы готовы к тестам», — написал Даниил на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице россиянина в социальной сети.

Предстоящий сезон будет первым для команды под новым названием. Ранее коллектив именовался «Торо Россо».



Напомним, по сравнению с минувшим годом состав команды не изменился. Боевыми пилотами остаются Пьер Гасли и Даниил Квят. В минувшем сезоне этот дуэт помог «Торо Россо» занять шестое место в Кубке конструкторов, при этом в личном зачёте Гасли занял шестое место, а Квят стал 13-м.



Первые испытания обновлённый болид «Альфа Таури» пройдёт на официальных предсезонных тестах Формулы-1 в Барселоне.