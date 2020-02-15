Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Вольф не считает, что доминирование «Мерседеса» вредит Формуле-1

Вольф не считает, что доминирование «Мерседеса» вредит Формуле-1
Авто / Формула-1 0

Глава «Мерседеса» Тото Вольф считает, что Формула-1 развивается в правильном направлении. По его словам, доминирование немецкой команды нисколько не вредит чемпионату. Функционер отметил систематический рост аудитории Ф-1.

«Мерседес» завоевал шесть титулов, но разве это отвернуло людей от Формулы-1? Суть в том, что гонки по-прежнему непредсказуемы. До старта уик-энда вы не знаете, кому достанется поул, выиграет ли Макс Ферстаппен.

Битва поколений также выглядит очень привлекательно. Себастьян Феттель борется с Шарлем Леклером, Ферстаппен соперничает с Льюисом Хэмилтоном. Это то, что привлекает болельщиков. Для меня лучшей новостью является то, что наша аудитория растёт. В целом полагаю, что мы движемся в правильном направлении», — приводит слова Вольфа Motorsport.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020