Вольф не считает, что доминирование «Мерседеса» вредит Формуле-1

Глава «Мерседеса» Тото Вольф считает, что Формула-1 развивается в правильном направлении. По его словам, доминирование немецкой команды нисколько не вредит чемпионату. Функционер отметил систематический рост аудитории Ф-1.

«Мерседес» завоевал шесть титулов, но разве это отвернуло людей от Формулы-1? Суть в том, что гонки по-прежнему непредсказуемы. До старта уик-энда вы не знаете, кому достанется поул, выиграет ли Макс Ферстаппен.

Битва поколений также выглядит очень привлекательно. Себастьян Феттель борется с Шарлем Леклером, Ферстаппен соперничает с Льюисом Хэмилтоном. Это то, что привлекает болельщиков. Для меня лучшей новостью является то, что наша аудитория растёт. В целом полагаю, что мы движемся в правильном направлении», — приводит слова Вольфа Motorsport.