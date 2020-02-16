Фото нового болида «Рейсинг Пойнт» попало в Сеть

Команда Формулы-1 «Рейсинг Пойнт» одной из последних планировала официальную презентацию болида на предстоящий сезон. Мероприятие назначено на 17 февраля. Но уже сейчас в Сеть попали первые снимки новой машины.

Фотографии сделаны в городке Мондзее (Австрия), где и планируется показать новый болид. Судя по фотографии, машина сохранит традиционную для себя розовую ливрею. При этом, вероятно, в «Рейсинг Пойнт» полностью прекратили сотрудничество со спонсором Sport Pesa, так как логотипы компании больше не изображены на ливреи.

Фото, слитое в сеть, можно посмотреть на странице WTF1 в «Твиттере».

Напомним, в минувшем сезоне «Рейсинг Пойнт» заняла седьмое место в Кубке конструкторов. Состав команды на 2020 год остался неизменным. Её цвета будут защищать Серхио Перес и Лэнс Стролл.