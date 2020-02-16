Баттон назвал Ферстаппена самым талантливым пилотом Формулы-1
Чемпион мира Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон поделился мыслями о паре пилотов «Ред Булл». По словам британца, Макс Ферстаппен — самый талантливый пилот в нынешней Ф-1.
«Оба пилота „Феррари“ усложнят жизнь Хэмилтону в этом году. Если говорить о „Ред Булл“, то Ферстаппен всё ещё очень молод, при этом у него уже есть большой опыт. У него невероятный талант. Полагаю, у него самый большой природный талант из всех пилотов Формулы-1.
Что касается Албона, он провёл в чемпионате лишь один год. Будем следить за ним и дальше. Думаю, мы ещё не увидели его лучшую версию", — приводит слова Баттона GPblog.
Напомним, Макс Ферстаппен минувший сезон завершил на третьей позиции. Албон по итогам 2019 года стал восьмым.
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