Норрис объяснил, почему проиграл Сайнсу в минувшем сезоне 47 очков

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что его не беспокоит серьёзный проигрыш по очкам в минувшем сезоне напарнику по команде Карлосу Сайнсу. Британец завершил 2019 год, набрав 49 баллов, в то время как Сайнс записал в актив 96 очков и попадание на подиум. Это помогло испанцу завершить чемпионат на шестом месте.

«Честно говоря, не сильно этим обеспокоен. Думаю, в прошлом году у нас обоих бывали не очень хорошие уик-энды, кое-где мы упускали возможности и так далее. После того как просмотрел все этапы, понял, что потерял много очков из-за проблем с надёжностью и по причине ошибок в стратегии.

Не говорю, что всё преимущество Сайнса основано на этом. Я и сам допускал много ошибок, не был достаточно мудр в вопросах стратегии. Но это не то, что заставляет меня беспокоиться. Не думаю об этом постоянно и не считаю, что выступал ужасно. Нас ждёт новый сезон, и у меня уже другие амбиции", — приводит слова Норриса RaceFans.