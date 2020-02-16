Норрис объяснил, почему проиграл Сайнсу в минувшем сезоне 47 очков

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что его не беспокоит серьёзный проигрыш по очкам в минувшем сезоне напарнику по команде Карлосу Сайнсу. Британец завершил 2019 год, набрав 49 баллов, в то время как Сайнс записал в актив 96 очков и попадание на подиум. Это помогло испанцу завершить чемпионат на шестом месте.
«Честно говоря, не сильно этим обеспокоен. Думаю, в прошлом году у нас обоих бывали не очень хорошие уик-энды, кое-где мы упускали возможности и так далее. После того как просмотрел все этапы, понял, что потерял много очков из-за проблем с надёжностью и по причине ошибок в стратегии.
Не говорю, что всё преимущество Сайнса основано на этом. Я и сам допускал много ошибок, не был достаточно мудр в вопросах стратегии. Но это не то, что заставляет меня беспокоиться. Не думаю об этом постоянно и не считаю, что выступал ужасно. Нас ждёт новый сезон, и у меня уже другие амбиции", — приводит слова Норриса RaceFans.
- 16 февраля 2020
-
14:52
-
13:59
-
12:25
-
10:55
-
09:19
-
00:41
- 15 февраля 2020
-
23:54
-
23:18
-
22:22
-
21:49
-
20:57
-
19:37
-
18:54
-
17:59
-
16:59
-
15:59
-
14:46
-
13:02
-
12:00
-
11:02
-
09:43
-
00:33
- 14 февраля 2020
-
23:53
-
23:53
-
23:41
-
23:36
-
23:28
-
23:12
-
23:00
-
22:47
-
21:07
-
19:49
-
18:51
-
17:48
-
16:41