Новый болид «Макларена» дебютировал на трассе

Сегодня, 16 февраля, «Макларен» проводит обкатку нового болида MCL35. На трассе поработали оба пилота команды. Первые кадры дебюта машины на треке появились на официальной странице команды в «Твиттере».

Соответствующее видео можно посмотреть на странице «Макларена» в социальной сети.

Напомним, презентация новой машины британской команды состоялась ещё 13 февраля. В 2020 году за «Макларен по-прежнему будут выступать Карлос Сайнс и Ландо Норрис. В минувшем сезоне коллектив из Уокинга занял четвёртое место в общем зачёте Кубка конструкторов.

До начала официальных тестов ожидаются презентации новых болидов «Уильямса», «Рейсинг Пойнт» и «Альфа Ромео». Первая часть предсезонных тестов в Барселоне стартует 19 февраля.