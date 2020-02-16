Квят: Гасли очень быстр, ожидаю плотной борьбы с ним

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился мыслями о напарнике по команде Пьере Гасли и признался, что ожидает с ним жёсткой и плотной конкуренции.

«Упорно работаю, чтобы выйти на пик формы. С точки зрения скорости, доволен тем, что мне удавалось выжимать из болида в минувшем сезоне, но определить пик формы всё равно очень сложно. Буду работать над дальнейшим прогрессом.

В прошедшем сезоне у меня было два напарника по команде. Оба оказались очень конкурентоспособными и быстрыми ребятами. Пьер — очень быстрый пилот, так что, конечно, ожидаю с ним плотной борьбы", — приводит слова россиянина GrandPrix247.

В ходе минувшего сезона Гасли был понижен из «Ред Булл» в «Торо Россо». Его место в австрийской команде занял Александер Албон.