Квят: Гасли очень быстр, ожидаю плотной борьбы с ним
Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился мыслями о напарнике по команде Пьере Гасли и признался, что ожидает с ним жёсткой и плотной конкуренции.
«Упорно работаю, чтобы выйти на пик формы. С точки зрения скорости, доволен тем, что мне удавалось выжимать из болида в минувшем сезоне, но определить пик формы всё равно очень сложно. Буду работать над дальнейшим прогрессом.
В прошедшем сезоне у меня было два напарника по команде. Оба оказались очень конкурентоспособными и быстрыми ребятами. Пьер — очень быстрый пилот, так что, конечно, ожидаю с ним плотной борьбы", — приводит слова россиянина GrandPrix247.
В ходе минувшего сезона Гасли был понижен из «Ред Булл» в «Торо Россо». Его место в австрийской команде занял Александер Албон.
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