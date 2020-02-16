Окон: отношения с Пересом были не самые хорошие. Атмосфера в «Рено» гораздо лучше

Пилот «Рено» Эстебан Окон признался, что во время выступлений в «Форс Индия» у него были не самые лучшие отношения с напарником по команде Серхио Пересом. По словам француза, взаимоотношения с Даниэлем Риккардо в «Рено» складываются намного лучше.
«Я не готов снова переживать то, что случилось в «Форс Индия». Мы с Пересом уважали друг друга, и наши отношения не мешали команде, но они были не самые хорошие. Мы слишком часто боролись на трассе, и это было не очень хорошо. Мне не хочется повторять этот опыт. Атмосфера между мной и Риккардо намного лучше.
Будет здорово, если мы сохраним её и в дальнейшем. Это привнесёт в команду позитивную энергию. Надеюсь, мы сможем двигать «Рено» вперёд. Конечно, инциденты могут случаться на старте, но во время гонки это неприемлемо», — приводит слова Окона GPFans.
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