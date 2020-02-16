Кортеж Трампа возглавил пелотон на «Дайтоне-500». Президент дал команду заводить моторы

В эти минуты на автодроме в Дайтона-Бич (штат Флорида, США) проходит гонка чемпионата NASCAR «Дайтона 500». Старт событию дал лично президент США Дональд Трамп. Кортеж политика возглавлял пелотон, а после глава государства дал команду заводить моторы.
Фото кортежа Трампа на трассе можно посмотреть на странице пользователя buddhabless98 в «Инстаграме».
Отметим, что Трамп не первый американский президент, который посещал знаковую для США гонку. В прошлом в Дайтону приезжали Рональд Рейган, Джордж Буш-старший и Джордж Буш-младший.
Гонка «Дайтона 500» проводится с 1959 года. В прошлом в ней побеждали такие известные пилоты как Марио Андретти, Дэйл Эрнхардт и Ричард Петти. Последний является рекордсменом по количеству добытых побед в этой гонке (7).
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