Кортеж Трампа возглавил пелотон на «Дайтоне-500». Президент дал команду заводить моторы

В эти минуты на автодроме в Дайтона-Бич (штат Флорида, США) проходит гонка чемпионата NASCAR «Дайтона 500». Старт событию дал лично президент США Дональд Трамп. Кортеж политика возглавлял пелотон, а после глава государства дал команду заводить моторы.

Фото кортежа Трампа на трассе можно посмотреть на странице пользователя buddhabless98 в «Инстаграме».

Отметим, что Трамп не первый американский президент, который посещал знаковую для США гонку. В прошлом в Дайтону приезжали Рональд Рейган, Джордж Буш-старший и Джордж Буш-младший.

Гонка «Дайтона 500» проводится с 1959 года. В прошлом в ней побеждали такие известные пилоты как Марио Андретти, Дэйл Эрнхардт и Ричард Петти. Последний является рекордсменом по количеству добытых побед в этой гонке (7).