Бергер назвал Хэмилтона непобедимым и поставил его в один ряд с Сенной

Экс-пилот Формулы-1 Герхард Бергер похвалил шестикратного чемпиона мира, гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. По словам австрийца, на сегодняшний день в пелотоне нет никого, кто смог бы составить британцу достойную конкуренцию.

«Нико Росберг сумел отобрать у Льюиса чемпионство лишь раз. Он стал единственным, кто смог бросить Льюису вызов. Но Нико после того сезона завершил карьеру, а Льюис остался. На данный момент он сильнейший в пелотоне. Нравится вам это или нет, но он непобедим. Такова реальность.

Льюис единственный пилот, который выступает на одном уровне с Айртоном Сенной. Это лучшие гонщики, которых я когда-либо видел", — приводит слова Бергера GPblog.



В 2020 году Хэмилтон может завоевать седьмой титул чемпиона мира и сравняться по этому показателю с Михаэлем Шумахером.