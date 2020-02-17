Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Имола может заменить Гран-при Китая в календаре Формулы-1

Имола может заменить Гран-при Китая в календаре Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Автодром в Имоле, который не принимал Гран-при Формулы-1 с 2006 года, может войти в календарь чемпионата, если Гран-при Китая, который перенесли на неопределённую дату из-за угрозы коронавируса, так и не удастся провести, утверждает издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство автодрома, где ранее проходил Гран-при Сан-Марино, уже направило соответствующее письмо в ФИА. Пока, однако, не совсем ясно, как в Имоле собираются решать две основные проблемы: во-первых, для попадания в календарь Формулы-1 необходимо в сравнительно короткие сроки перестроить автодром в соответствии с современными требованиями безопасности; во-вторых, необходимо найти крупного спонсора, который финансово обеспечил бы организацию этапа.

Формула-1 официально отложила Гран-при Китая из-за коронавируса
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020