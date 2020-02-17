Имола может заменить Гран-при Китая в календаре Формулы-1
Автодром в Имоле, который не принимал Гран-при Формулы-1 с 2006 года, может войти в календарь чемпионата, если Гран-при Китая, который перенесли на неопределённую дату из-за угрозы коронавируса, так и не удастся провести, утверждает издание La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, руководство автодрома, где ранее проходил Гран-при Сан-Марино, уже направило соответствующее письмо в ФИА. Пока, однако, не совсем ясно, как в Имоле собираются решать две основные проблемы: во-первых, для попадания в календарь Формулы-1 необходимо в сравнительно короткие сроки перестроить автодром в соответствии с современными требованиями безопасности; во-вторых, необходимо найти крупного спонсора, который финансово обеспечил бы организацию этапа.
Формула-1 официально отложила Гран-при Китая из-за коронавируса
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