Имола может заменить Гран-при Китая в календаре Формулы-1

Автодром в Имоле, который не принимал Гран-при Формулы-1 с 2006 года, может войти в календарь чемпионата, если Гран-при Китая, который перенесли на неопределённую дату из-за угрозы коронавируса, так и не удастся провести, утверждает издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство автодрома, где ранее проходил Гран-при Сан-Марино, уже направило соответствующее письмо в ФИА. Пока, однако, не совсем ясно, как в Имоле собираются решать две основные проблемы: во-первых, для попадания в календарь Формулы-1 необходимо в сравнительно короткие сроки перестроить автодром в соответствии с современными требованиями безопасности; во-вторых, необходимо найти крупного спонсора, который финансово обеспечил бы организацию этапа.

