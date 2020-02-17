Хэмилтон намекнул, что не уйдёт в «Феррари» только ради имени

Шестикратный чемпион Формулы-1 гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон известен тем, что его интересы не ограничиваются автоспортом. Британский пилот активно участвует в жизни мира музыки и моды.
Контракт Хэмилтона с «Мерседесом» истекает после сезона-2020, и в случае перехода гонщика в «Феррари» ему понадобится скорректировать своё поведение, так как итальянская команда известна строгой корпоративной культурой.
«Дело не в свободе. Дело в том, дадут ли мне возможность быть собой. Говорят, мол, в других командах у тебя не будет этой свободы. Но я не перешёл бы в команду только потому, что мне дали бы возможность быть собой.
Когда я присоединился к «Мерседесу», команда приняла меня. Тото Вольф увидел, что я такой, какой есть. У нас самые крупные спонсоры, мы завоевали больше всего титулов и выиграли больше всего гонок. Не думаю, что в этом есть что-то плохое», — цитирует Хэмилтона Wheels24.
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