Хэмилтон намекнул, что не уйдёт в «Феррари» только ради имени

Шестикратный чемпион Формулы-1 гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон известен тем, что его интересы не ограничиваются автоспортом. Британский пилот активно участвует в жизни мира музыки и моды.

Контракт Хэмилтона с «Мерседесом» истекает после сезона-2020, и в случае перехода гонщика в «Феррари» ему понадобится скорректировать своё поведение, так как итальянская команда известна строгой корпоративной культурой.

«Дело не в свободе. Дело в том, дадут ли мне возможность быть собой. Говорят, мол, в других командах у тебя не будет этой свободы. Но я не перешёл бы в команду только потому, что мне дали бы возможность быть собой.

Когда я присоединился к «Мерседесу», команда приняла меня. Тото Вольф увидел, что я такой, какой есть. У нас самые крупные спонсоры, мы завоевали больше всего титулов и выиграли больше всего гонок. Не думаю, что в этом есть что-то плохое», — цитирует Хэмилтона Wheels24.

Хэмилтон рассказал, за счёт чего собирается взять седьмой титул