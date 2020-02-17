Клэр Уильямс заявила о перестройке команды перед сезоном-2020

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс поделилась ожиданиями в преддверии сезона-2020, после того как состоялась онлайн-презентация новой машины команды.

«Этот сезон знаменует для команды начало нового периода. Мы потратили время, чтобы устранить слабые стороны машины, и удостоверились, что в команде работают нужные люди, создана необходимая структура, прописаны процедуы и есть ресурсы для построения конкурентной машины.

Мы все намерены перестроить «Уильямс» и вернуть команде былую конкурентоспособность. Поэтому в сезоне-2020 мы намерены прогрессировать. Боевой дух по-прежнему на высоте. В этом сезоне мы все продолжим сражаться, пока не вернёмся туда, где должны быть», — цитирует Уильямс пресс-служба коллектива.