Главный конструктор «Уильямса»: новый болид — эволюция прошлогоднего

Главный конструктор «Уильямса» Даг Маккирнан поделился ожиданиями в преддверии сезона-2020, после того как состоялась онлайн-презентация новой машины команды.

«Наша команда на базе усердно работала над созданием болида на сезон-2020. Мы уделили значительное внимание пониманию проблемных областей болида FW42, тщательно выбрав детали для разработки, чтобы эффективно использовать имеющиеся у нас ресурсы. Основная концепция новой машины FW43 заключается в том, что это эволюция FW42 без принципиальных изменений в компоновке.

Наиболее важным показателем того, что мы на верном пути, является уровень корреляции между теми данными, что мы имеем при разработке, и теми, что получаем на трассе.

В аэродинамической трубе мы видим значительный темп развития и улучшения в эффективности охлаждения. Команда рассмотрела те механические проблемы, что у нас возникли в 2019 году, включая тормоза и развесовку болида. Мы добились определённых успехов в этих областях и продолжим концентрировать наше внимание на них в течение всего сезона», — цитирует Маккирнана пресс-служба команды.