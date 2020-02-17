Новая машина Формулы-1 «Рено» впервые выехала на трассу. Фото

Сегодня, 17 февраля, команда Формулы-1 «Рено» проводит официальный съёмочный день на автодроме в Барселоне. «Рено» опубликовал в «Твиттере» чёрно-белую фотографию автомобиля, выезжающего из боксов на фоне пустых трибун.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в официальном «твиттере» французского коллектива.

В сезоне-2020 призовыми пилотами «Рено» будут австралиец Даниэль Риккардо, который проведёт второй сезон в команде из Энстоуна, и вернувшийся в Формулу-1 француз Эстебан Окон, который в 2019 году был резервным гонщиком «Мерседеса».

В 2020 году предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля, а Гран-при Австралии, первый этап очередного сезона, запланирован на период с 13 по 15 марта.