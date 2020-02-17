Формула-1 показала официальный трейлер второго сезона Drive to Survive. Видео

Формула-1 опубликовала в YouTube официальный трейлер второго сезона шоу Drive to Survive, посвящённого сезону-2019.

Видео доступно по ссылке.

Напомним, в первом сезоне шоу, посвящённом сезону Формулы-1 2018 года, не было «Мерседеса» и «Феррари», которые отказали в доступе съёмочной группе, ссылаясь на напряжённую борьбу за титул. Во втором сезоне фавориты изменили позицию, но лишь незначительно, пустив к себе сторонних операторов только на один этап.

Официальная премьера второго сезона Drive to Survive состоится 28 февраля, по окончании официальных предсезонных тестов Формулы-1. Испытания стартуют послезавтра, 19 февраля. Гран-при Австралии, первый этап очередного сезона, пройдёт с 13 по 15 марта.