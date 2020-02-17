Болиды «Хааса» и «Уильямса» дебютировали на трассе. Видео, фото

Ещё две команды Формулы-1 опробовали на трассе свои болиды для сезона-2020. На автодроме «Каталунья» в Барселоне сегодня съёмочные дни проводят команды «Хаас» и «Уильямс».



Американская команда Формулы-1 опубликовала в своём «твиттере» видеоролик о выезде своего болида VF20 из боксов.

Британский «Уильямс» в свою очередь опубликовал первые живые фотографии болида FW43, изображения которого были опубликованы с утра. За рулём новинки находился британский гонщик Джордж Расселл.

Посмотреть фотографии «Уильямса» FW43 можно в «твиттере» команды.

У «Уильямса» ливрея в цветах российского флага и смелые заявления. Но поедет ли машина? Очередная презентация Формулы-1 — сегодня свою новинку показал «Уильямс». Внешне впечатлили. В нашем лайве — фото и главные заявления

Ранее первую чёрно-белую фотографию болида R.S.20 со съёмочного дня в Барселоне опубликовала французская команда «Рено».