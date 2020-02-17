Гасли заявил о намерении вернуться в «Ред Булл»

Гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли заявил, что намерен вернуться в «Ред Булл», после того как его вследствие неудовлетворительных результатов лишили места в главной команде австрийской компании в ходе сезона-2019.

«Пока рановато говорить об этом. Но, конечно, я хочу получить быстрейшую машину из доступных. Моя личная цель — бороться за победы и титулы в будущем. Конечно, «Ред Булл» может предоставить машину для этого.

Но сейчас все мои мысли связаны с «Альфа Таури». Впереди у нас очень много работы. В прошлом сезоне было немало неудачных моментов, но прошлого уже не изменишь. Я могу лишь повлиять на будущее», — приводит слова французского гонщика Auto Bild.

В сезоне-2020 напарником Гасли будет россиянин Даниил Квят.