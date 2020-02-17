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«Феррари» не простила Леклеру прыжок с парашютом

«Феррари» не простила Леклеру прыжок с парашютом
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, как относится к поступку Шарля Леклера, который в межсезонье прыгнул с парашютом. 22-летний монегаск ничего не сказал команде перед прыжком, и о случившемся все узнали из «Инстаграма».

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Леклера.

«Порой пилоты заставляют нас страдать. Шарль прыгнул с парашютом, никому ничего не сказав.

Простили ли мы его? Нет. Но он сказал, что больше никогда так не сделает. Надеюсь, он понял это», — приводит слова Бинотто Planet F1.

В 2019 году 22-летний Леклер выиграл две гонки и, заработав за сезон 264 очка, занял четвёртое место в личном зачёте. 32-летний Себастьян Феттель, четырёхкратный чемпион Формулы-1, выиграл одну гонку и стал пятым, уступив напарнику 24 очка.

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