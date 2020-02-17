«Феррари» не простила Леклеру прыжок с парашютом

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, как относится к поступку Шарля Леклера, который в межсезонье прыгнул с парашютом. 22-летний монегаск ничего не сказал команде перед прыжком, и о случившемся все узнали из «Инстаграма».
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Леклера.
«Порой пилоты заставляют нас страдать. Шарль прыгнул с парашютом, никому ничего не сказав.
Простили ли мы его? Нет. Но он сказал, что больше никогда так не сделает. Надеюсь, он понял это», — приводит слова Бинотто Planet F1.
В 2019 году 22-летний Леклер выиграл две гонки и, заработав за сезон 264 очка, занял четвёртое место в личном зачёте. 32-летний Себастьян Феттель, четырёхкратный чемпион Формулы-1, выиграл одну гонку и стал пятым, уступив напарнику 24 очка.
- 17 февраля 2020
-
15:23
-
14:38
-
13:06
-
13:01
-
12:24
-
11:36
-
11:29
-
11:24
-
11:18
-
11:04
-
10:26
-
10:01
-
09:21
-
00:30
- 16 февраля 2020
-
23:59
-
22:25
-
20:48
-
17:56
-
16:35
-
16:27
-
15:35
-
14:52
-
13:59
-
12:25
-
10:55
-
09:19
-
00:41
- 15 февраля 2020
-
23:54
-
23:18
-
22:22
-
21:49
-
20:57
-
19:37
-
18:54
-
17:59