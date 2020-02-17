Абитебуль зло пошутил над Хюлькенбергом и его антирекордом
В трейлер второго сериала Drive to Survive сервиса Netflix попал любопытный эпизод с участием сотрудников команды «Рено». Глава команды Сириль Абитебуль вместе с пилотом «Рено» в 2019 году немцем Нико Хюлькенбергом, другими членами «Рено» и представителями съёмочной бригады Netflix куда-то направлялись, сняв для этого небольшой самолёт. Перед взлётом Хюлькенберг спросил у Абитебуля: «Когда у „Рено“ появится собственный личный джет?»
Руководитель команды, улыбаясь, парировал: «Когда ты завоюешь свой первый подиум».
В конце 2019 года Хюлькенберг покинул «Рено» и Формулу-1 в целом, так ни разу и не попав в тройку лучших. Нико — рекордсмен Формулы-1 по количеству гонок в Формуле-1 без подиумов: он принял участие в 177 гонках.
Формула-1 показала официальный трейлер второго сезона Drive to Survive
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