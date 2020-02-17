Появилось первое фото нового болида «Рено» спереди. Команда скопировала подход «Мерседеса»

В Сети появилось первое изображение носового обтекателя новой машины Формулы-1 «Рено». Сегодня, 17 февраля, команда проводит официальный съёмочный день на автодроме Каталунья, где 19 февраля начнутся предсезонные тесты.

По появившемуся фото можно сделать вывод, что инженеры «Рено» скопировали подход «Мерседеса» в том, что касается переднего антикрыла.

Машина Формулы-1 «Рено» R.S.20 Фото: https://www.reddit.com/r/formula1/comments/f57ub6/renault_rs20_at_circuit_de_barcelona_catalunya/

В сезоне-2019 «Рено» занял пятое место в Кубке конструкторов, уступив «Мерседесу», «Феррари», «Ред Булл» и «Макларену».

В 2020 году предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии, первый этап очередного сезона, запланирован на период с 13 по 15 марта.

Ранее пресс-служба «Рено» опубликовала первое официальное фото со съёмочного дня.

Новая машина Формулы-1 «Рено» впервые выехала на трассу. Фото