Появилось первое фото нового болида «Рено» спереди. Команда скопировала подход «Мерседеса»

В Сети появилось первое изображение носового обтекателя новой машины Формулы-1 «Рено». Сегодня, 17 февраля, команда проводит официальный съёмочный день на автодроме Каталунья, где 19 февраля начнутся предсезонные тесты.
По появившемуся фото можно сделать вывод, что инженеры «Рено» скопировали подход «Мерседеса» в том, что касается переднего антикрыла.
Машина Формулы-1 «Рено» R.S.20
Фото: https://www.reddit.com/r/formula1/comments/f57ub6/renault_rs20_at_circuit_de_barcelona_catalunya/
В сезоне-2019 «Рено» занял пятое место в Кубке конструкторов, уступив «Мерседесу», «Феррари», «Ред Булл» и «Макларену».
В 2020 году предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии, первый этап очередного сезона, запланирован на период с 13 по 15 марта.
Ранее пресс-служба «Рено» опубликовала первое официальное фото со съёмочного дня.
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