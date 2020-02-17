Зафнауэр: с нетерпением ждём сезона-2020, чтобы добавить ещё больше воспоминаний

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр поделился ожиданиями от предстоящего сезона Формулы-1 и продолжения сотрудничества с главным спонсором команды — компанией BWT.



«Нам нравится успешное партнёрство с BWT с 2017 года, и мы рады отпраздновать наш четвёртый год вместе в качестве нашего основного спонсора. Это расширенное сотрудничество отражает нашу верность им, преданность и энергию, которую они привносят в семью «Рейсинг Пойнт».



Я рад, что мы начинаем наш сезон здесь, в Мондзее, в доме BWT и можем пролить свет на ту работу, что они делают здесь. Мы наслаждались многими памятными моментами на трассе и вне её, так что с нетерпением ждём сезона 2020 года, чтобы добавить ещё больше воспоминаний», — приводит слова Отмара Зафнауэра пресс-служба команды.