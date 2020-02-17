Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

В «Рейсинг Пойнт» и «Уильямсе» объявили график работы на тестах

В «Рейсинг Пойнт» и «Уильямсе» объявили график работы на тестах
Авто / Формула-1 0

В команде Формулы-1 «Рейсинг Пойнт» объявили, кто и в какие дни будет работать за рулём машины команды на предсезонных тестах Формулы-1. В 2020 году предсезонные испытания пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля.

19 февраля, в первый день тестов, за руль машины «Рейсинг Пойнт» сядет Серхио Перес, а днём его сменит Лэнс Стролл. Во второй день канадец начнёт тесты, а Серхио их продолжит. Подобной будет программа и в остальные дни.

Напомним, в минувшем сезоне «Рейсинг Пойнт» занял седьмое место в Кубке конструкторов. Состав команды на 2020 год остался неизменным. Её цвета будут защищать Серхио Перес и Лэнс Стролл.

Кроме того, стала известна программа «Уильямса» на тестах — первый день поделят между собой Джордж Расселл и Николас Латифи, а затем пилоты будут меняться между собой — Расселл отработает 20 февраля, а Латифи — 21-го.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020