В «Рейсинг Пойнт» и «Уильямсе» объявили график работы на тестах

В команде Формулы-1 «Рейсинг Пойнт» объявили, кто и в какие дни будет работать за рулём машины команды на предсезонных тестах Формулы-1. В 2020 году предсезонные испытания пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля.
19 февраля, в первый день тестов, за руль машины «Рейсинг Пойнт» сядет Серхио Перес, а днём его сменит Лэнс Стролл. Во второй день канадец начнёт тесты, а Серхио их продолжит. Подобной будет программа и в остальные дни.
Напомним, в минувшем сезоне «Рейсинг Пойнт» занял седьмое место в Кубке конструкторов. Состав команды на 2020 год остался неизменным. Её цвета будут защищать Серхио Перес и Лэнс Стролл.
Кроме того, стала известна программа «Уильямса» на тестах — первый день поделят между собой Джордж Расселл и Николас Латифи, а затем пилоты будут меняться между собой — Расселл отработает 20 февраля, а Латифи — 21-го.
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