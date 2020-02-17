Эйткен: было важно найти гоночный драйв на этот сезон

Резервный пилот команды Формулы-1 «Уильямс» Джек Эйткен поделился планами на предстоящий сезон.
«В Формуле-2 вам обеспечены одни из самых конкурентных и сложных гонок, которые вы найдёте в любой точке мира. Так что я действительно счастлив выступать здесь и в 2020 году. Было важно найти гоночный драйв на этот сезон. По этой причине было логично с моей стороны продолжить сотрудничество с «Кампос Рейсинг», мы проделали отличную работу вместе с командой в прошлом сезоне, выступая в Формуле-2.
В прошлом году мы были пятыми, однако мы боролись за победы и чемпионство на протяжении всего сезона-2019. В предстоящем сезоне мы должны поставить соответствующие цели и шаг за шагом продвигаться вперёд, чтобы развить успех», — приводит слова Эйткена официальный сайт Формулы-1.
В новом сезоне 24-летний британский гонщик в статусе резервного пилота будет посещать все гоночные уик-энды команды «Уильямс», а также проводить много времени за работой на симуляторе, параллельно выступая за испанскую команду «Кампос Рейсинг» в Формуле-2.
Боевыми пилотами команды «Уильямс» в сезоне-2020 являются Джордж Расселл и Николас Латифи.
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