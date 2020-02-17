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Матешиц: «Ред Булл» может надеяться на борьбу за чемпионство.

Матешиц: «Ред Булл» может надеяться на борьбу за чемпионство.
Авто / Формула-1 0

Владелец команды Формулы-1 «Ред Булл» Дитрих Матешиц заявил об оптимистичных ожиданиях от сезона-2020.

«В этом году ожидания очевидно выше. Наш партнёр — „Хонда“ — проделал выдающуюся работу. Мы без проблем справляемся на стенде с как никогда большой дистанцией. Мотор обеспечивает нас мощностью и стабильностью почти для того, чтобы быть лидерами. Стабильность важна, а у нас все ключевые позиции остались неизменными.

Сложности, которые были у „Ред Булл“ в начале сезона-2019, в этом году не должны повториться, это можем сказать уже сейчас. Все данные из CFD и аэродинамической трубы лучше, чем в прошлом году. Уверены, так будет и на трассе. Это значит, что можем надеяться на борьбу за чемпионство», — заявил Матешиц в интервью Speedweek.

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