Матешиц: «Ред Булл» может надеяться на борьбу за чемпионство.

Владелец команды Формулы-1 «Ред Булл» Дитрих Матешиц заявил об оптимистичных ожиданиях от сезона-2020.



«В этом году ожидания очевидно выше. Наш партнёр — „Хонда“ — проделал выдающуюся работу. Мы без проблем справляемся на стенде с как никогда большой дистанцией. Мотор обеспечивает нас мощностью и стабильностью почти для того, чтобы быть лидерами. Стабильность важна, а у нас все ключевые позиции остались неизменными.



Сложности, которые были у „Ред Булл“ в начале сезона-2019, в этом году не должны повториться, это можем сказать уже сейчас. Все данные из CFD и аэродинамической трубы лучше, чем в прошлом году. Уверены, так будет и на трассе. Это значит, что можем надеяться на борьбу за чемпионство», — заявил Матешиц в интервью Speedweek.