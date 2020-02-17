Матешиц: Квят и Гасли могут держаться на уровне лидеров
Владелец команд Формулы-1 «Ред Булл» и «Альфа Таури» Дитрих Матешиц поделился мнением насчёт четырёх гонщиков «быков» в чемпионате мира — нидерландце Максе Ферстаппене, таиландце Александере Албоне, россиянине Данииле Квяте и французе Пьере Гасли. «Ред Булл» и «Альфа Таури» сохранили дуэты, с которыми заканчивали чемпионат 2019 года.
«Прежние составы гонщиков — это точно преимущество, потому что мы уже знаем все способности пилотов. Макс — это чемпионский материал. Алекс в целом удивил тем, как справлялся в первом сезоне со сложными задачами. И Даниил с Пьером тоже могут держаться на уровне лидеров», — заявил Матешиц в интервью Speedweek.
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