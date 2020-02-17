«Рейсинг Пойнт» может сохранить розовую ливрею и после переименования в «Астон Мартин»
Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр заявил, что команда может сохранить розовую ливрею и после переименования в «Астон Мартин» в 2021 году.
«В следующем году наша команда будет называться «Астон Мартин», мы станем командой-производителем. Но, как и у любой другой команды, у нас всегда останется место для титульного спонсора. Это ничем не отличается от «Феррари» или «Мерседеса», у которого есть «Петронас».
Розовая ливрея? Посмотрим. У нас есть целый сезон, чтобы поработать с ними и посмотреть ближе к концу года, как именно будет выглядеть наш болид в следующем году», — цитирует Отмара Зафнауэра Motorsport.
«Рейсинг Пойнт» использует розовую ливрею ещё со времён, когда команда носила название «Форс Индия».
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