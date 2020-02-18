Технический директор «Рено» призвал не рассчитывать на прогресс, как у «Макларена»
Технический директор «Рено» Пэт Фрай подчеркнул, что ситуация, в которой очутилась французская команда, отличается от той, что была в «Макларене».
Фрай присоединился к «Рено» после периода работы в «Макларене», где его хвалило высшее руководство, поскольку работа специалиста, по мнению боссов, стала залогом прогресса коллектива, поднявшегося на четвёртое место в Кубке конструкторов в сезоне-2019.
«Думаю, здесь передо мной другие задачи. У «Макларена» были особые проблемы, исправить которые было нелегко. Но в то же время были, скажем так, плоды, сорвать которые было легко.
Я работаю в «Рено» всего несколько дней. Надо много чего сделать, многое пересмотреть. Пока рано говорить, в каком положении мы находимся», — приводит слова Фрая Motorsport.
Появилось первое фото нового болида «Рено» спереди. Команда скопировала подход «Мерседеса»
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