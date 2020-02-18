Кубица первым сядет за руль «Альфа Ромео» на тестах Формулы-1

Резервный пилот «Альфа Ромео» Роберт Кубица станет первым гонщиком, который опробует машину команды в ходе официальных предсезонных испытаний на автодроме в Барселоне, сообщает издание RaceFans.

Предсезонные тесты начнутся завтра, 19 февраля, и Кубица отработает первую половину дня, а после обеда его сменит Антонио Джовинацци. 20 февраля за руль сядет чемпион Формулы-1 2007 года 40-летний финн Кими Райкконен, а 21 февраля вновь отработает Джовинацци.

Напомним, Райкконен уже опробовал машину «Альфа Ромео» в ходе официального съёмочного дня на автодроме в Фиорано на минувшей неделе.

В сезоне-2019 «Альфа Ромео» заняла восьмое место в Кубке конструкторов. 43 очка команде принёс Райкконен, 13 — Джовинацци.