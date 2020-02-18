Квят раньше Гасли сядет за руль «Альфа Ромео» на тестах Формулы-1

В команде Формулы-1 «Альфа Таури» объявили расписание работы гонщиков на официальных предсезонных тестах, которые начнутся завтра, 19 февраля.

19 февраля полный день отработает российский гонщик Даниил Квят, а 20 февраля его сменит напарник француз Пьер Гасли. 21 февраля за рулём отработают оба пилота: утреннюю сессию отдали Квяту, а дневную — Гасли.

Вторая серия предсезонных тестов пройдёт с 26 по 28 февраля, а Гран-при Австралии, первый этап очередного сезона, запланирован на период с 13 по 15 марта.

В сезоне-2019 Квят заработал 37 очков и занял 13-е место в личном зачёте. Его лучшим результатом стало третье место, добытое в ходе дождевого Гран-при Германии. Гасли, который первую половину сезона провёл в «Ред Булл», заработал 95 очков и занял седьмое место по итогам года.