Техника команды Карякина вернулась с «Дакара» в Екатеринбург

17 февраля в Екатеринбург вернулась техника, которую на ралли-марафоне «Дакар»-2020 использовала команда Сергея Карякина Snag Racing: два боевых Can-Am Maverick, MAN и прицеп (автомобиль технической поддержки), а также VW Caravella, на котором передвигалась пресса.



«Вот и приехали наши багги и машины сопровождения с «Дакара». У водителей, которые везли технику из Марселя, был свой марафон. Машина для перевозки прессы стояла на границе три дня. Тем не менее все наконец дома, в Екатеринбурге. Предстоит много работы, чтобы сделать наши Can-Am Maverick ещё лучше. Мы намерены собрать новую раму, новые рычаги, уже готовы комплектующие. Команда многому научилась за этот «Дакар», и мы обязательно сделаем верные выводы для усиления наших позиций.



Я очень доволен результатом — почётно занять второе место среди двух заводских команд и девяти заводских гонщиков. Мы обязательно выиграем «Дакар» в классе SSV. Нужно много работать, а самое главное – видеть свои ошибки, понимать, как их исправить. Считаю, что наша команда на верном пути. Главное, чтобы у нас хватало сил и, конечно, была поддержка спонсоров. Без компаний Fores, УГМК, РМК, «Индевел», Ravenol ничего бы не получилось. Надеюсь, что они поддержат нас дальше и мы снова будем защищать честь страны на самом высоком уровне", — заявил Карякин.