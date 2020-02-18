В «Макларене» признали, что мотор «Рено» почти догнал «Мерседес»
Технический директор «Макларена» Джеймс Ки отметил, что двигатель «Рено» уже почти сравнялся по мощности с силовой установкой «Мерседеса». При этом самый мощный мотор, по мнению специалиста, у «Феррари».
Напомним, «Макларен» использует двигатели «Рено», а с сезона-2021 перейдёт на моторы «Мерседеса».
«Мы видели, что «Феррари» чуть впереди. Но у «Рено» достаточно конкурентоспособный мотор. Он уже действительно близок по мощности к «Мерседесу».
Одним из позитивных моментов в 2019 году было то, что мотористы «Рено» ощутимо прибавили и максимальная скорость на прямой повысилась», — приводит слова Ки издание El Mundo.
В сезоне-2019 «Макларен» занял четвёртое место в Кубке конструкторов, уступив «Мерседесу», «Феррари» и «Ред Булл».
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