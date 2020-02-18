Марко: Ферстаппен положил конец своей нетерпеливости — победе любой ценой

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко выразил мнение, что пилоту австрийской команды Максу Ферстаппену удалось избавиться от недостатков.



«Мерседес» с Льюисом – фавориты сезона. Но мы видим себя в качестве главных претендентов на то, чтобы помешать им. У нас была хорошая форма в прошлом сезоне, но только со второй половины чемпионата. Безусловно, этого нельзя допустить в этом году. Мы поработали над всеми нашими слабостями, поэтому готовы и можем атаковать с самого начала.



Что касается Ферстаппена, то он положил конец своей нетерпеливости — победе любой ценой. Если он хочет выиграть чемпионат, ему нужно немного научиться дипломатии. Некоторые наши разговоры с ним в этом плане были необходимы. Нечто подобное эпизоду в Мексике (когда нидерландский гонщик открыто признал, что игнорирует жёлтые флаги в квалификации. – Прим. «Чемпионата».) с ним больше никогда не случится», — приводит слова Марко GrandPX.news.



Кроме того, он отметил, что команда расслаблена и мотивирована после того, как контракт с Максом был недавно продлён до 2023 года. Он признал, что переговоры были трудными, так как Ферстаппен «знает свою цену».



«Это было чрезвычайно важно для нас. Теперь мы можем почувствовать дополнительную мотивацию внутри всей команды. То, что Макс предан нам в долгосрочной перспективе, было важным сигналом для всех сотрудников», — добавил Марко.