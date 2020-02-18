Racer: «Астон Мартин» отказался от создания гиперкара WEC из-за программы Ф-1

Компания «Астон Мартин» решила свернуть программу по созданию гиперкара на базе своего нового дорожного автомобиля Valkyrie. Об этом сообщает издание Racer. Планировалось, что новая разработка будет представлена в гонках на выносливость.
Прекращение гоночного проекта для машины с двигателем V12 объёмом 6,5 литра стало следствием крупных инвестиций. Консорциум во главе с канадцем Лоуренсом Строллом, который владеет командой «Рейсинг Пойнт» и станет руководителем «Астон Мартин», намерен в 2021 году представить в Формуле-1 собственный коллектив.
Отказ «Астон Мартин» дорабатывать гиперкар нанесёт серьёзный удар по запланированному на сентябрь дебюту нового класса в FIA WEC. Это делает «Тойоту» единственным производителем, кто готов выступить в обновленной топ-категории.
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