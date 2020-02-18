Программа «Ауди» в DTM под угрозой закрытия. Серия рискует остаться только с «БМВ»

Действующий чемпион среди производителей в DTM «Ауди» может покинуть чемпионат после сезона 2020 года. В ближайшее время это будет обсуждаться на совете директоров. По мнению руководства, параллельное участие в DTM и Формуле-Е крайне маловероятно, сообщает Motorsport-Total.
Одним из условий, чтобы «Ауди» осталась в DTM, в которой используются турбированные двигатели внутреннего сгорания, был выход из программы Формулы-E. Однако директор по продажам и маркетингу компании Хильдегард Вортманн настаивает на приоритетном участии в серии электрокаров.
В ноябре 2019 года входящая в один концерн с «Ауди» Volkswagen Motorsport объявила, что прекратит участие во все видах автоспорта, где используются двигатели внутреннего сгорания.
Кроме того, с 1 апреля генеральным директором «Ауди» станет Маркус Дуйсманн, а он весьма лояльно относится к Формуле-Е. А с 1 июля спортивная секция компании, включающая в себя подразделение по DTM, больше не будет относиться к общему отделу развития.
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