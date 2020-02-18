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Опубликовано видео с работой Расселла на шейкдауне «Уильямса»

Опубликовано видео с работой Расселла на шейкдауне «Уильямса»
Авто / Формула-1 0

Вчера, 17 февраля, пилот «Уильямса» Джордж Расселл провёл обкатку нового болида FW43. Команда проводила съёмочный день на автодроме «Каталунья» в Барселоне. Пресс-служба «Уильямса» опубликовала видео, в котором показала работу болида с камеры на борту.

Соответствующий ролик можно увидеть в «твиттере» команды.

Последние два сезона «Уильямс» неизменно заканчивает на последнем месте в Кубке конструкторов. В сезоне-2019 единственное очко команде принёс польский гонщик Роберт Кубица, заняв 10-е место в дождевой гонке в Германии. Новичок сезона Джордж Расселл стал единственным пилотом, кто не заработал ни одного очка и занял последнее место в личном зачёте. В сезоне-2020 его напарником будет канадец Николас Латифи.

Первые испытания болид FW43 пройдёт на официальных предсезонных тестах Формулы-1 в Барселоне.

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