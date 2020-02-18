Алонсо подтвердил своё участие в «Инди-500»

Двукратный чемпион Формулы-1 и двукратный победитель гонки «24 часа Ле-Мана» Фернандо Алонсо ответил на вопросы болельщиков в «Инстаграме». В частности, испанец подтвердил, что будет участвовать в гонке «500 миль Индианаполиса» в 2020 году.
«Я уже говорил, да вы и сами знаете, что это один из главных вызовов для меня в этот момент затишья. В 2020 году у меня будет не так много гонок», — написал Алонсо.
Напомним, ранее стало известно, что «Хонда» в последний момент наложила вето на участие Алонсо в легендарной гонке в составе Andretti Autosport, использующей моторы японского производителя. Испанец неоднократно критиковал производителя силовых установок во времена выступлений за «Макларен» в Формуле-1. Кроме того, сообщалось, что Алонсо получил отказ от команды Эда Карпентера.
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