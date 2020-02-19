Пилот NASCAR Ньюман после страшной аварии находится в сознании и пообщался с родными

Пресс-служба команды Roush Fenway Racing опубликовала заявление по поводу состояния своего пилота Райана Ньюмана. Гонщик попал в серьёзную аварию во время гонки «500 миль Дайтоны, открывшей сезон NASCAR 2020 года.



«Райан Ньюман в настоящий момент находится под чутким наблюдением врачей в медицинском центре Галифакс в Дайтоне. Он в сознании и общается с семьёй и докторами. Райан вместе с родными потрясены заботой и пожеланиями, которые получают со всех уголков страны. Они очень признательны всему Nascar-сообществу за поддержку. Мы предоставим дополнительную информацию, когда она появится», — говорится в заявлении.



Ньюман боролся за лидерство в гонке с Райаном Блэйни и Денни Хэмлином, однако пилоты не поделили один из поворотов, и случилась авария, машина Ньюмана перевернулась.

На место прибыла бригада медиков, которая извлекла гонщика из машины, после чего его доставили в госпиталь.