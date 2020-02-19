Алонсо ответил на вопрос о возвращении в Формулу-1

Двукратный чемпион Формулы-1 испанец Фернандо Алонсо рассказал, что думает о возможном возвращении в первенство. Алонсо ушёл из Ф-1 в 2018 году, после того как провёл четыре сезона за «Макларен», ни разу не попав в тройку сильнейших на Гран-при.
Один из болельщиков спросил гонщика, вернётся ли он в Формулу-1.
«Ещё не знаю. Об этом меня спрашивают чаще всего. Ха-ха! Узнаем летом.
В Ф-1 для меня осталось не так уж много вызовов. Я уже добился всего. Поэтому я вернусь только в том случае, если это будет приносить мне удовольствие, а не ради каких-то достижений», — написал Алонсо в «сториз» своего «инстаграма».
38-летний Алонсо впервые стал чемпионом Формулы-1 в составе заводской команды «Рено» в 2005 году, а в следующем сезоне повторил свой успех.
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