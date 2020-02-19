Алёшин заявил, что российская команда SMP Racing готова к переходу в Формулу-1

Российский пилот Михаил Алёшин, выступающий за российскую команду SMP Racing в гонках на выносливость, заявил, что коллектив готов к тому, чтобы попробовать свои силы в Формуле-1, и объяснил, почему так считает.
Алёшина спросили, созрела ли SMP Racing для создания собственной команды в Формуле-1.
«Это вопрос к нашему руководству. На мой взгляд, конечно же, созрела. Мы уже успешно реализовали проект в чемпионате мира по гонкам на выносливость, причём в самом главном его классе LMP1.
Этот чемпионат не слишком отличается от Формулы-1: технологии там те же самые, а регламент ещё более открытый, чем в «королевских гонках». То есть ты можешь ещё больше модернизировать машину. Можно сказать, это и есть Ф-1, только в гонках на выносливость.
Так что если чисто гипотетически предположить, что мы в Формуле-1, то выстраивается вполне чёткая линия того, как это может быть. Понятно, что «королевские гонки» есть «королевские гонки», но опыт у SMP Racing настолько большой, что нам вполне это по силам», — цитирует гонщика Sportbox.
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