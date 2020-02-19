«Альфа Ромео» показала новую ливрею машины Формулы-1

В команде Формулы-1 «Альфа Ромео» показали, как выглядит новая ливрея машины, которая будет использоваться в сезоне-2020. Напомним, в ходе съёмочного дня команда применила особую раскраску, использование которой на Гран-при не планируется.
Alfa Romeo C39
Фото: Mark Thompson/Getty Images
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В сезоне-2019 «Альфа Ромео» заняла восьмое место в Кубке конструкторов. 43 очка команде принёс чемпион Формулы-1 2007 года 40-летний финн Кими Райкконен, 13 — его напарник итальянец Антонио Джовинацци. В 2020 году эти же пилоты продолжат защищать цвета коллектива, а резервным гонщиком будет Роберт Кубица.
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