«Ралли состоится в любом случае!» Оргкомитет «Шёлкового пути» — о коронавирусе

Организационный комитет ралли-марафона «Шёлковый путь» выпустил официальное заявление по поводу ситуации с гонкой 2020 года на фоне бушующей в Китае эпидемии коронавируса. Ралли-марафон должен пройти летом по территории России, Казахстана и Китая.
«Организационный комитет международного ралли «Шёлковый путь» внимательно следит за развитием ситуации в связи с эпидемией COVID-19 (коронавирус), появившейся в начале года и распространившейся на части территории Китая. Оргкомитет гонки находится в постоянном контакте с соответствующими органами власти и Китайской автомобильной федерацией.
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Если будет малейшая опасность для здоровья и безопасности участников ралли, то спортивный департамент международного ралли «Шёлковый путь» модифицирует финальную часть маршрута. Ралли состоится в любом случае и будет безопасным!
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Мы полны решимости оказывать максимальную поддержку всем нашим китайским партнерам и надеемся на скорейшее улучшение ситуации. Окончательное решение о маршруте международного ралли «Шёлковый путь» будет принято в самое ближайшее время», — гласит заявление оргкомитета, подписанное руководителем проекта ралли Владимиром Чагиным.
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