Появилось первое фото новой машины «Рейсинг Пойнт»

В команде «Рейсинг Пойнт» показали, как выглядит её новая машина Формулы-1, которая будет использоваться в сезоне 2020 года. Напомним, на презентации команда показала актуальную ливрею, но нанесла её на прошлогодний автомобиль.
Машина «Рейсинг Пойнт»
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в официальном «твиттере» «Рейсинг Пойнт».
Сегодня, 19 февраля, на автодроме в Барселоне начались предсезонные тесты Формулы-1. За рулём машины «Рейсинг Пойнт» утром работает Серхио Перес, а днём его сменит Лэнс Стролл.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию первого дня тестов.
Первая серия испытаний продлится до 21 февраля, а вторая пройдёт с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии, первый этап очередного сезона, пройдёт с 13 по 15 марта.
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