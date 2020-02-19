Гонщики Формулы-1 выстроились на групповом фото перед началом тестов

Сегодня, 19 февраля, на автодроме начались предсезонные тесты Формулы-1. Перед началом испытаний пилоты выстроились на старт-финишной прямой для традиционной фотографии.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в официальном «твиттере» Формулы-1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию первого дня тестов.

Первая серия предсезонных тестов пройдёт с 19 по 21 февраля. Сегодня, 19 февраля, команды отработают в таком составе: «Мерседес» — Валттери Боттас (утром) и Льюис Хэмилтон (днём), «Феррари» — Шарль Леклер, «Ред Булл» — Макс Ферстаппен, «Макларен» — Карлос Сайнс, «Рено» — Эстебан Окон (утром) и Даниэль Риккардо (днём), «Альфа Таури» — Даниил Квят, «Рейсинг Пойнт» — Серхио Перес (утром) и Лэнс Стролл (днём), «Альфа Ромео» — Роберт Кубица (утром) и Антонио Джовинацци (днём), «Хаас» — Кевин Магнуссен, «Уильямс» — Джордж Расселл (утром) и Николас Латифи (днём).