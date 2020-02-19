«Ред Булл» увеличил бюджет на сезон-2020

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что команда увеличила бюджет на сезон-2020 — в преддверии ограничения в $ 175 млн на сезон, которое вступит в силу в 2021 году, когда Формула-1 перейдёт на новый регламент.

«Увеличение прошло в пределах ограничений. Мы уже очень хорошо организованы в том, что касается структуры.

Если бы не ограничение бюджетов, мы бы планировали его иначе. Но тот факт, что ограничению вступит в силу, означает, что придётся пользоваться тем, что есть», — цитирует Марко Auto Motor und Sport.

По его словам, в настоящий момент команда фактически разделилась на три бригады.

«Одна отвечает за текущую машину, вторая — за автомобиль сезона-2021, третья — за 18-дюймовые шины», — рассказал он.

