«Ред Булл» увеличил бюджет на сезон-2020
Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что команда увеличила бюджет на сезон-2020 — в преддверии ограничения в $ 175 млн на сезон, которое вступит в силу в 2021 году, когда Формула-1 перейдёт на новый регламент.
«Увеличение прошло в пределах ограничений. Мы уже очень хорошо организованы в том, что касается структуры.
Если бы не ограничение бюджетов, мы бы планировали его иначе. Но тот факт, что ограничению вступит в силу, означает, что придётся пользоваться тем, что есть», — цитирует Марко Auto Motor und Sport.
По его словам, в настоящий момент команда фактически разделилась на три бригады.
«Одна отвечает за текущую машину, вторая — за автомобиль сезона-2021, третья — за 18-дюймовые шины», — рассказал он.
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