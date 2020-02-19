Хюлькенберг не планирует нигде выступать и изучит ситуацию на рынке в середине года
Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг, оставшийся без места в Формуле-1 после сезона-2019, рассказал, что у него нет никаких планов по выступлениям в гоночных сериях на старте сезона-2020. Хюлькенберг уступил своё место в «Рено» Эстебану Окону.
«Моя ситуация не изменилась. Я не буду выступать ни в каких гонках. Чувствую себя комфортно в нынешнем положении. Мне не надо придерживаться календаря, могу жить своей жизнью. Я осмотрюсь в середине года и посмотрю, что возможно, а что — нет», — приводит слова Хюлькенберга DPA.
При этом немец не исключил возвращения в Формулу-1 уже в ходе сезона-2020: «Если будет хорошая возможность, у которой я увижу потенциал, то я определённо постараюсь ей воспользоваться. Если нет, то изучу другие вещи».
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