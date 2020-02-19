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Боттас захватил лидерство в первый день тестов Формулы-1, Квят — последний

Боттас захватил лидерство в первый день тестов Формулы-1, Квят — последний
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас показал быстрейшее время в утренней сессии первого дня официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. Второй результат на счету Серхио Переса («Рейсинг Пойнт»), отставшего на 0,062 секунды. Замкнул тройку Макс Ферстаппен («Ред Булл»), уступивший лидеру чуть менее полусекунды.

Россиянин Даниил Квят («Альфа Таури») уступил лидеру более секунды и расположился на 10-м, последнем месте.

Формула-1. Результаты первого дня тестов (утренняя сессия)

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.17,313 (79 кругов)
2. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,062 (58)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,474 (91)
4. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,688 (64)
5. Эстебан Окон («Рено») — +0,691 (62)
6. Джордж Расселл («Уильямс») — +0,855 (73)
7. Шарль Леклер («Феррари») — +0,976 (64)
8. Роберт Кубица («Альфа Ромео») — +1,073 (58)
9. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,153 (55)
10. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,171 (54).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию тестов.

Формула-1 2020. Зимние тесты 1, Барселона, Испания
Тесты 19 февраля
19 февраля 2020, среда. 11:00 МСК
Идёт
1
Валттери Боттас
Mercedes AMG F1
1:17.313
2
Серхио Перес
Racing Point
+0.062
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.474
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