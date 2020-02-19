В «Макларене» намекнули, что Сайнс и Норрис останутся в команде в 2021-м

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль рассказал, что в команде полностью довольны Карлосом Сайнсом и Ландо Норрисом, и дал понять, что не против, если оба гонщика останутся в коллективе и в 2021 году. Действующие соглашения пилотов с «Маклареном» истекают после сезона-2020.
«Начну с того, что нам всегда хочется добиться ясности как можно раньше. Но в этом особом случае некуда спешить. Сезон только начинается, и мы полностью довольны Ландо и Карлосом.
Уверен наши гонщики воспользуются всем, что им удалось узнать в прошлом сезоне. В отношении будущего не думаю, что нам есть смысл что-то менять», — приводит слова Зайдля GrandPX.news.
В сезоне-2019 «Макларен» занял четвёртое место в Кубке конструкторов, уступив лишь «Мерседесу», «Феррари» и «Ред Булл».
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